Фінансові новини
- |
- 04.12.24
- |
- 19:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Можливості України щодо імпорту електроенергії з ЄС зросли
18:00 04.12.2024 |
З 1 грудня можливості України щодо імпорту електроенергії з сусідніх європейських держав зросли на 400 МВт.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Замість 1700 МВт тепер максимальна потужність імпорту у кожен момент часу може становити до 2100 МВт.
"Враховуючи наслідки двох останніх масованих ракетно-дронових атак на українську енергосистему, збільшення обсягів постачання електроенергії з-за кордону є нагальною потребою", - вважають в "Укренерго".
Енергокомпанія нагадала, що завдяки імпорту електроенергії на рівні не менше 60% від обсягів власного споживання промислові споживачі та бізнес будуть захищені від застосування погодинних відключень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада директорів ЄБРР схвалила інвестиції в Україну на понад 1,3 млрд євро - Шмигаль
ТОП-НОВИНИ
|Базова пенсія та бали за сплату внесків: оприлюднено проєкт масштабної пенсійної реформи
|Нідерланди передадуть Україні протимінні кораблі
|Україна підписала кредитну угоду з ЄС про залучення до EUR35 млрд у межах ініціативи G7
|Смілянський після призначення уповноваженим із питань реформування митниці продовжить очолювати «Укрпошту»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Можливості України щодо імпорту електроенергії з ЄС зросли
|До загального фонду держбюджету України з початку року надійшло 1,9 трильйона
|Росія вдається до потужних кібератак на енергосистему за кілька днів до масованих обстрілів, – Міненерго
|США планують передати Україні допомогу на всю суму в $61 млрд до кінця терміну Байдена
|Рада директорів ЄБРР схвалила інвестиції в Україну на понад 1,3 млрд євро - Шмигаль
|Саудівській Аравії дедалі важче домагатися реалізації плану обмеження видобутку ОПЕК+ - WSJ
|Будувати підземні підстанції "Укренерго" видається досить проблематичним рішенням - представник НЕК
Бізнес
|Один із найбільших автовиробників світу Stellantis звільнив гендиректора
|Ілон Маск звернувся до суду, щоб зупинити перехід OpenAI на комерційну основу
|Гендиректор Intel пішов у відставку
|Китайський конкурент SpaceX запустив першу ракету з нового космодрому
|Обсяг IT-експорту у жовтні зріс, але за підсумками року росту не буде
|Google придбає 1400 гектарів землі у Фінляндії для розширення хмарної інфраструктури
|Норвегія прощається з ДВЗ: у жовтні електромобілі «захопили» 94% ринку нових авто