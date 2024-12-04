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АНАЛІТИКА

Росія вдається до потужних кібератак на енергосистему за кілька днів до масованих обстрілів, – Міненерго

 

Російські агресори застосовують практику потужних кібератак на енергосектор України напередодні масованого обстрілу енергосистеми, повідомив заступник глави Міністерства енергетики Роман Андарак.

"За два дні до масованих обстрілів енергетики здійснюється потужна кібератака на багато об'єктів енергетичного сектора. Тоді ми знаємо, що за один-два дні буде обстріл", - сказав він під час онлайн-виступу на Energy Security Dialogue-2024 від DiXi Group у Києві в середу, передає кореспондент "Енергореформи" з місця події.

Він також акцентував увагу на тому, що РФ активно користується всіма методами поширення дезінформації, спрямованої на формування паніки серед населення, застосовує інформаційно-психологічні маніпуляції та пропаганду щодо стану енергетики.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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