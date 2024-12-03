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Графіки відключень у вівторок діятимуть із 7.00 до 21.00 - Укренерго
23:12 02.12.2024 |
У вівторок, 3 грудня, графіки погодинних відключень для побутових споживачів застосовуватимуться із 7:00, обмеження потужності для бізнесу - із 6:00.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Телеграмі.
Зокрема, для побутових споживачів застосовуватимуться одна черга відключень із 7:00 до 8:00 та із 19:00 до 21:00, дві черги - із 8:00 до 19:00.
Для бізнесу та промисловості графіки обмеження потужності застосовуватимуться із 6:00 до 22:00.
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