Графіки відключень у вівторок діятимуть із 7.00 до 21.00 - Укренерго

У вівторок, 3 грудня, графіки погодинних відключень для побутових споживачів застосовуватимуться із 7:00, обмеження потужності для бізнесу - із 6:00.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Телеграмі.

Зокрема, для побутових споживачів застосовуватимуться одна черга відключень із 7:00 до 8:00 та із 19:00 до 21:00, дві черги - із 8:00 до 19:00.

Для бізнесу та промисловості графіки обмеження потужності застосовуватимуться із 6:00 до 22:00.