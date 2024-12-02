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У понеділок світло відключатимуть із 07:00 до 22:00 для однієї та двох черг, – «Укренерго»
08:05 02.12.2024 |
Сьогодні, 2 грудня, в Україні діятимуть обмеження споживання електроенергії.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Час застосування й обсяг обмежень будуть такими:
для побутових споживачів:
* 07:00 - 08:00 - одна черга відключень,
* 08:00 - 10:00 - дві черги відключень,
* 10:00 - 11:00 - одна черга відключень,
* 11:00 - 19:00 - дві черги відключень,
* 19:00 - 22:00 - одна черга відключень.
для промисловості та бізнесу:
* 06:00 - 22:00 - застосування графіків обмеження потужності.
"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло з'являється за графіком", - нагадали в "Укренерго".
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