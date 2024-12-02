У понеділок світло відключатимуть із 07:00 до 22:00 для однієї та двох черг, – «Укренерго»

Сьогодні, 2 грудня, в Україні діятимуть обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час застосування й обсяг обмежень будуть такими:

для побутових споживачів:

* 07:00 - 08:00 - одна черга відключень,

* 08:00 - 10:00 - дві черги відключень,

* 10:00 - 11:00 - одна черга відключень,

* 11:00 - 19:00 - дві черги відключень,

* 19:00 - 22:00 - одна черга відключень.

для промисловості та бізнесу:

* 06:00 - 22:00 - застосування графіків обмеження потужності.

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло з'являється за графіком", - нагадали в "Укренерго".