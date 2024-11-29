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АНАЛІТИКА

У суботу графіки відключення світла діятимуть із 8:00 - Укренерго

 

У суботу, 30 листопада, графіки погодинних відключень побутових споживачів застосовуватимуться із 8:00 до 22:00.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Телеграмі.

Зокрема, для побутових споживачів передбачаються такі обсяги обмежень електропостачання: 08:00 - 14:00 та 20:00 - 22:00 - по одній черзі відключень; 14:00 - 20:00 - дві черги відключень.

Обмеження потужності для промисловості діятимуть із 8:00 до 23:00.

Укренерго зазначає, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.
 

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