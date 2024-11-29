Ситуація з електроенергією складна, але цілісність системи не порушена - Шмигаль

Станом на зараз ситуація в енергетиці контрольована диспетчерами Укренерго, цілісність енергетичної системи не порушена.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі.

"Станом на зараз ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами Укренерго. Важливо, що система зберегла і зберігає цілісність. Ні на хвилину не зупиняється робота з подолання наслідків атаки. Енергетики, рятувальники, сапери працюють 24/7. Аварійні вимкнення споживачів були скасовані в усіх регіонах, але зараз вимушено застосовуються графіки відключень", - написав він.

Шмигаль додав, що Україна продовжує імпорт електроенергії з Європи.

"Ухвалено рішення, що для бізнесу, який імпортує або власними силами виробляє 60% від свого обсягу споживання, відключення не застосовуються", - нагадав прем'єр.

Він також підкреслив, що міністр енергетики і голова Укренерго мають зараз щодня звітувати перед громадськістю, надаючи повну картину, зокрема, інформувати про те, яка робота здійснюється.