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Ситуація з електроенергією складна, але цілісність системи не порушена - Шмигаль
16:59 29.11.2024 |
Станом на зараз ситуація в енергетиці контрольована диспетчерами Укренерго, цілісність енергетичної системи не порушена.
Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі.
"Станом на зараз ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами Укренерго. Важливо, що система зберегла і зберігає цілісність. Ні на хвилину не зупиняється робота з подолання наслідків атаки. Енергетики, рятувальники, сапери працюють 24/7. Аварійні вимкнення споживачів були скасовані в усіх регіонах, але зараз вимушено застосовуються графіки відключень", - написав він.
Шмигаль додав, що Україна продовжує імпорт електроенергії з Європи.
"Ухвалено рішення, що для бізнесу, який імпортує або власними силами виробляє 60% від свого обсягу споживання, відключення не застосовуються", - нагадав прем'єр.
Він також підкреслив, що міністр енергетики і голова Укренерго мають зараз щодня звітувати перед громадськістю, надаючи повну картину, зокрема, інформувати про те, яка робота здійснюється.
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