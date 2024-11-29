На вихідних обмеження електроенергії триватимуть недовго, – директор ЦДЕ

Енергетична ситуація по Україні доволі складна, але контрольована. На вихідних обмеження споживання електроенергії будуть суттєво меншими, ніж зараз.

Про це в ефірі Українського радіо заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

"Енергосистема залишається керованою, хоч і з певними обмеженнями, які триватимуть недовго. Якщо сьогодні в нас задіяно три черги відключень і Київ був 9-10 годин без світла, то до вихідних ситуація відчутно покращиться і мова йтиме вже про одну-дві черги максимум", - зазначив він.

За словами Харченка, єдиною ціллю ворожої масованої атаки 28 листопада була енергетика. По суті вся атака була сфокусована по високовольтних мережах і по газосховищах.

"Понад 90 ракет і 120 дронів, які були сфокусовані на нашій енергосистемі не досягли своєї мети. Ворог сподівався на фактичний блекаут внаслідок відключення атомних енергостанцій. Периметр ударів був визначений досить чітко. Вони били по високовольтних підстанціях, які відповідають за вивід електроенергії з атомних станцій, а також по регіональних мережах там, де високовольтні підстанції ще не встигли захистити, оскільки немає ресурсів одночасно всюди будувати захист. Тому в певних районах нам не вдалося уникнути серйозних пошкоджень", - пояснив директор ЦДЕ.

При цьому він відмітив величезну роботу для енергетиків - подекуди вони виконують місячну норму роботи за три дні, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Російські військові 28 листопада здійснили масований обстріл енергетичної інфраструктури України, сотні тисяч абонентів залишилися без світла у Львівській, Волинській, Херсонській та інших областях.

Також рано вранці "Укренерго" запроваджували аварійні відключення світла по всій країні. Пізніше їх скасували.