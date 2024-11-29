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АНАЛІТИКА

Третій «зелений» аукціон на 88 МВт ВЕС не відбувся: причина

 

Останній із трьох запланованих пілотних аукціонів із розподілу квоти підтримки підприємств, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, не відбувся. Про це повідомляється в системі Prozorro.Продажі.

29 листопада на аукціон була виставлена річна квота підтримки для генерації електроенергії з енергії вітру обсягом 88 МВт.

На аукціон зареєструвався тільки один учасник - ТОВ "Атлас Глобал Енерджи", яке належить громадянам Туреччині Ебубекіру і Фатмі Бетюл Тівніклі. Воно зробило пропозицію на потужність 20 МВт за ціною 9,99 євроцента за 1 кВт-год.

Щоб аукціон був дійсним, має бути конкуренція між учасниками, тому ці торги визнали такими, що не відбулися.

Мета "зелених" аукціонів - залучення інвестицій у будівництво нових генерувальних потужностей для відновлюваних джерел енергії.

Україна планувала провести три пілотні аукціони: на 11 МВт сонячних електростанцій, на 11 МВт "іншої" генерації (крім сонця і вітру), на 88 МВт вітряних електростанцій.

З трьох пілотних аукціонів тільки другий став частково успішним.

29 листопада ДП "Гарантований покупець" повідомило, що його переможцем визнали ТОВ "Вотерструм" Андрія Авдєєнка і Ярослава Новацкі (громадянин Польщі). Воно планує побудувати мікро-ГЕС у Львівській області й зробило пропозицію на потужність 900 кВт за ціною 11,10 євроцента за 1 кВт-год.

Другий учасник, ТОВ "Фірма Ліга ЛТД" Зіновія Козицького (батько голови Львівської обладміністрації), зробив заявку на потужність 999 кВт за ціною 11,90 євроцента.

Проте за умовами торгів повністю задовольнити її неможливо, і компанія має два варіанти: погодитися на меншу підтримку (619,2 кВт) або відмовитись від участі без штрафів (банківська гарантія не втрачається).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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