Завтра світло відключатимуть протягом доби. З 14:00 до 18:00 без електроенергії буде половина споживачів, – «Укренерго»

Завтра, 29 листопада, в Україні будуть застосовуватися обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Так, час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:

для побутових споживачів:

* 00:00 - 06:00 - одна черга відключень,

* 06:00 - 14:00 - дві черги відключень,

* 14:00 - 18:00 - три черги відключень,

* 18:00 - 22:00 - дві черги відключень,

* 22:00 - 24:00 - одна черга відключень.

для промисловості та бізнесу:

* графіки обмеження потужності діятимуть протягом всієї доби.

"Причина тимчасового посилення обмежень - пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. [...] Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах", - нагадали в "Укренерго".