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АНАЛІТИКА

До кінця доби четверга застосовуватимуть три черги відключень одночасно - «Укренерго»

 

28 листопада до кінця доби застосовуватимуть три черги відключень побутових споживачів одночасно, повідомила НЕК "Укренерго" в телеграм-каналі.

"Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтеся на сайті або офіційних сторінках обленерго в соцмережах", - зазначив системний оператор.

Як нагадали в НЕК, причиною тимчасового посилення обмежень є пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

У компанії пояснили, що "Укренерго" визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги визначають обленерго.

Як повідомлялося, вночі та вранці 28 листопада ворог здійснив чергову, вже 11-ту з початку цього року, масовану ракетно-дронову атаку на українську енергосистему. Було пошкоджено енергооб'єкти в кількох регіонах. Аварійно-відновлювальні роботи почалися одразу ж після скасування повітряної тривоги.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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