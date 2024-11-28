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Пошкоджені енергооб'єкти у кількох регіонах, аварійні відключення досі діють – «Укренерго»
11:48 28.11.2024 |
Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки вночі та вранці 28 листопада були пошкоджені енергооб'єкти у кількох регіонах. Аварійні відключення світла продовжують діяти.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після скасування повітряної тривоги. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого ворогом обладнання", - йдеться у заяві держкомпанії.
В "Укренерго" підкреслили, що під час повітряної тривоги були запроваджені аварійні відключення, які наразі продовжують діяти. Там нагадали, що під час застосування аварійних - раніше оприлюднені графіки погодинних відключень не діють. Про скасування аварійних відключень повідомлять додатково.
Після скасування аварійних відключень - буде оновлена інформація щодо часу та обсягу застосування погодинних відключень побутових споживачів.
При цьому споживання електроенергїї залишається високим. Станом на 5:00 28 листопада його рівень був таким же, як і попереднього дня - у середу.
27 листопада добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,5% нижчим, ніж максимум попередньої доби - у вівторок, 26 листопада.
В "Укренерго" також зазначили, що на Чернігівщині через наслідки негоди, станом на ранок, залишаються знеструмленими 17 населених пунктів.
28 листопада відбуватиметься імпорт електроенергії протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальний обсяг - 8 668 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 897 МВт.
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