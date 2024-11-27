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Російський «Газпром» не планує транзиту через Україну у 2025 році - ЗМІ
08:50 27.11.2024 |
Російська державна газова компанія «Газпром» у своєму внутрішньому плані на 2025 рік передбачає, що газ більше не надходитиме до Європи через Україну після 31 грудня.
Про це повідомляє в вівторок агентство Reuters із посиланням на поінформоване джерело, передає Укрінформ.
«У той час, як Україна заявила, що не розглядатиме продовження угоди про транзит, яка генерує до $1 мільярда на рік для Києва, Москва тим часом надіслала сигнал, що відкрита для переговорів та продовження потоків за цим маршрутом», - зазначається в повідомленні.
Водночас, за словами співрозмовника, знайомого з планами «Газпрому», які ще мають бути затверджені вищим керівництвом, «базовий сценарій Росії полягає в тому, що наступного року транзиту газу через Україну не буде».
Джерело також поінформувало, що експорт російського газу до «далекого зарубіжжя», як у компанії позначають країни Європи й Туреччину, у 2025 році впаде на п'яту частину до майже 39 мільярдів кубометрів з понад 49 мільярдів кубометрів цьогоріч. Причиною зменшення показників називається відмова України забезпечувати транзит російського пального.
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