Фінансові новини
- |
- 26.11.24
- |
- 18:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Завтра світло відключатимуть з 07:00 до 20:00, обмеження діятимуть для однієї черги, – «Укренерго»
17:31 26.11.2024 |
Завтра, 27 листопада, в Україні будуть діяти обмеження споживання електроенергії.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Зокрема, час застосування й обсяг обмежень будуть такими:
07:00 - 20:00 - одна черга відключень.
"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з'являється за графіком", - зазначили в компанії.
Нагадаємо, Росія зранку 17 листопада завдала масованого ракетно-дронового удару по українській енергосистемі. Це була вже 10 від початку року подібна атака.
Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом під час цієї російської атаки було застосовано близько 120 ракет і 90 дронів. Українські сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей.
Радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко згодом заявив, що енергетики сподіваються вже найближчими днями мінімізувати обмеження постачання електроенергії споживачам, запроваджені після масованої російської атаки на енергетику 17 листопада, але щоб повністю від них відмовитися, знадобляться тижні, якщо не буде нових пошкоджень.
26 листопада Кабінет Міністрів дозволив не застосовувати графіки відключення світла для бізнесу, який імпортуватиме 60% електроенергії для власних потреб, а не 80%, як це було раніше.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський розгромно програв би Залужному на виборах: 42% проти 22%, - опитування
|61% українців вважають, що Зеленському не варто балотуватися на другий термін, - опитування
|ПА НАТО підтримала дозвіл Україні бити вглиб території РФ і надання таких засобів
|Верховний Суд поставив крапку у справі повернення ПриватБанку Коломойському
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін схвалив створення Системи управління багатоквартирними будинками
|Завтра світло відключатимуть з 07:00 до 20:00, обмеження діятимуть для однієї черги, – «Укренерго»
|«Будемо шукати ресурси». Зеленський доручив безплатно годувати школярів усіх класів
|Малому бізнесу нададуть гранти до €20 тисяч за новою програмою підтримки енергостійкості
|Кабмін перерозподілив 3,86 мільярда на програму «Зимова єПідтримка»
|НКРЕКП розширила реєстр гарантій походження е/е з ВДЕ до 1050 компаній
Бізнес
|Данія підписала космічну угоду
|Spotify попереджає про шахрайські посилання в списках відтворення та подкастах
|NVIDIA попереджає про можливий дефіцит нових відеокарт у 2025 році
|Спеціалісти iSeeCars.com визначили найнебезпечніші автомобілі на американських дорогах
|Google полегшить життя користувачам Android під час переходу на новий пристрій
|Найбільший у ЄС виробник акумуляторних батарей подав заяву про банкрутство
|Honda запустила виробництво твердотільних батарей, які будуть використовуватися в електромобілях, мотоциклах і літаках