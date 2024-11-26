Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Завтра світло відключатимуть з 07:00 до 20:00, обмеження діятимуть для однієї черги, – «Укренерго»

 

Завтра, 27 листопада, в Україні будуть діяти обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Зокрема, час застосування й обсяг обмежень будуть такими:

07:00 - 20:00 - одна черга відключень.

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з'являється за графіком", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, Росія зранку 17 листопада завдала масованого ракетно-дронового удару по українській енергосистемі. Це була вже 10 від початку року подібна атака.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом під час цієї російської атаки було застосовано близько 120 ракет і 90 дронів. Українські сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей.

Радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко згодом заявив, що енергетики сподіваються вже найближчими днями мінімізувати обмеження постачання електроенергії споживачам, запроваджені після масованої російської атаки на енергетику 17 листопада, але щоб повністю від них відмовитися, знадобляться тижні, якщо не буде нових пошкоджень.

26 листопада Кабінет Міністрів дозволив не застосовувати графіки відключення світла для бізнесу, який імпортуватиме 60% електроенергії для власних потреб, а не 80%, як це було раніше.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5035
  0,0648
 0,16
EUR
 1
 43,6824
  0,2091
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,11 0,27 41,7712  0,09 0,22
EUR 43,2628  0,25 0,57 44,0184  0,18 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4850  0,08 0,18 41,5100  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес