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НКРЕКП розширила реєстр гарантій походження е/е з ВДЕ до 1050 компаній
16:50 26.11.2024 |
Реєстр гарантій походження електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел, доповнився обліковими записами ще 7 компаній.
Відповідне рішення про їх внесення до реєстру ухвалила Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні у вівторок, яке транслювалося онлайн, передає кореспондент інтернет-порталу "Енергореформа".
Воно стосується ТОВ "Системи енергопостачання", "ДніпроУкренерго", "Макс Лайт", "Цифро Інфо Тех", "Енергоцентр плюс", "ЕМА", "АЕГС", які працюють переважно в галузі виробництва та постачання е/е.
Таким чином, у реєстрі вже створено облікові записи 1050 компаній, серед яких НЕК "Укренерго", ПрАТ "Укргідроенерго", ДП "арантований покупець", АТ "Оператор ринку", НАЕК "Енергоатом".
Як повідомлялося, "Укргідроенерго" стала першою українською компанією, що отримала обліковий запис у Реєстрі та задокументувала реальні гарантії походження на платформі Grexel, а також виставила ГПЕЕ на торги, де частину з них було продано за ціною 13 грн за одну гарантію, еквівалентну 1 МВт*год.
Облікові записи в реєстрі почали створюватися в серпні 2024 року.
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