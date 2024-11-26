Кабмін знизив планку імпорту е/е підприємствами для роботи без відключень із 80% до 60%

Кабінет міністрів України знизив з 80% до 60% показник імпорту електроенергії підприємствами, при якому до них не вживатимуть заходів обмеження електропостачання, передає Енергореформа.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

"Заходи обмеження електроенергії не застосовуватимуться до підприємств, що імпортують понад 60% від обсягу споживання", - йдеться у Телеграм-каналі Міненерго за результатами засідання уряду 26 листопада.

Зазначається, що зміни до Положення про особливості імпорту електроенергії в умовах воєнного стану Кабмін вніс на пропозицію Міненерго та з урахуванням звернень учасників ринку електроенергії "для створення передумов для збільшення імпорту е/е та забезпечення стійкості енергосистеми в умовах її дефіциту".

"Рішення уряду прийнято з урахуванням збільшення лімітів потужності для імпорту е/е в Україну з європейських країн до 2,1 ГВт. Це створить додаткові стимули для залучення більшого обсягу комерційного імпорту е/е, дозволить розвинути її генерацію та забезпечити більшу стійкість енергосистеми в умовах дефіциту", - прокоментував голова Міненерго Герман Галущенко.

Згідно з повідомленням у Телеграм представника уряду в парламенті Тараса Мельничука, змінами до Положення про особливості імпорту е/е передбачено не вживати заходи обмеження енергоспоживання - графіки обмеження споживання е/е, погодинного її відключення, обмеження споживання електричної потужності, аварійного відключення - до непобутових споживачів, у загальному обсязі споживання е/е яких у кожній розрахунковій годині обсяг імпортного ресурсу становить не менше 60% або не менше 60% цього споживання забезпечується за допомогою власного виробництва електроенергії.