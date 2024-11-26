НКРЕКП зберегла price caps на енергоринку на чинному рівні з можливим переглядом з грудня 2024 року

Національний енергорегулятор НКРЕКП зберіг граничні ціни в сегментах спотового ринку електричної енергії України на чинному рівні, передає Енергореформа.

Відповідне рішення Регулятора, ухвалене на засіданні 25 листопада, набирає чинності з 30 листопада 2024 року.

"Хочу звернути увагу на те, що ми з метою об'єктивного та правильного вирішення питання у разі потреби відкриваємо відповідну процедуру, після ухвалення рішення, про перегляд прайс-кепів у грудні", - наголосив на засіданні голова Комісії Юрій Власенко.

Як пояснюється в обґрунтуванні проєкту відповідної постанови, його розроблено на основі прогнозу з урахуванням форвардних контрактів та очікуваного сезонного зниження цін на європейських ринках та з метою недопущення зростання роздрібних цін на е/е для споживачів.

Таким чином, з 30 листопада зберігаються на чинному рівні граничні ціни на електроенергію у трьох сегментах спотового ринку, закріплених постановою №949 від 20 травня 2024 року.

Зокрема, максимальні прайс-кепи на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку складають з 00:00 до 7:00 та з 11:00 до 17:00 - 5,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 - 6,9 тис. грн. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 - 9 тис. грн. грн/МВт*год. Мінімальний прайс-кеп - 10 грн/МВт*год.

Максимальні прайс-кепи на балансуючому ринку складають з 00:00 до 7:00 - 6,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 - 8,25 тис. грн. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 - 10 тис. грн. грн/МВт*год. Мінімальна гранична ціна - 0,01 грн/МВт*год.

Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" у разі суттєвого коливання цін на РДН, ВДР та БР та відповідно до методики, визначеної Регулятором, НКРЕКП має право встановлювати граничні ціни на спотовому ринку для кожної торгової зони з відповідним обґрунтуванням.

Рівень граничних цін має проводити формування ринкової ціни мінімальним способом. Доцільність встановлення та рівень граничних цін при їх встановленні мають переглядатися Регулятором не менше одного разу на шість місяців.