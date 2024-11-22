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США передали генератори водопостачальникам чотирьох областей України
16:44 22.11.2024 |
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало 63 генератори водопостачальникам кількох областей України.
Про це USAID повідомило в X (Twitter), передає "Європейська правда".
Агентство США з міжнародного розвитку проінформувало про надання Україні обладнання для підготовки до опалювального сезону 2024/25, щоб забезпечити стабільну роботу громадських служб.
"Ми передали 63 генератори водопостачальникам Київщини, Одещини, Харківщини, Львівщини, а також трансформатори, насоси та інше обладнання по всій країні", - зазначили вони.
На початку жовтня США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передали Україні партію матеріалів для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури.
А 13 листопада Україна отримала від США грант у $1,35 млрд й ці кошти спрямують на гуманітарні та соціальні програми.
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