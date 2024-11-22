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АНАЛІТИКА

США передали генератори водопостачальникам чотирьох областей України

США передали генератори водопостачальникам чотирьох областей України

 

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало 63 генератори водопостачальникам кількох областей України.

Про це USAID повідомило в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Агентство США з міжнародного розвитку проінформувало про надання Україні обладнання для підготовки до опалювального сезону 2024/25, щоб забезпечити стабільну роботу громадських служб.

"Ми передали 63 генератори водопостачальникам Київщини, Одещини, Харківщини, Львівщини, а також трансформатори, насоси та інше обладнання по всій країні", - зазначили вони.

На початку жовтня США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передали Україні партію матеріалів для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури.

А 13 листопада Україна отримала від США грант у $1,35 млрд й ці кошти спрямують на гуманітарні та соціальні програми.
Ключові теги: США
 

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