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Фонд декарбонізації профінансував перші проєкти на 21 млн грн та розглядає наступні на 320 млн грн
16:39 22.11.2024 |
Фонд декарбонізації вже видав кредити на реалізацію семи енергоефективних проєктів обсягом 21 млн грн, ще 21 проєкт на 320 млн грн перебуває на розгляді, передає Енергореформа.
Про це повідомила голова правління Фонду Олеся Міщенко.
"Уже сім проєктів профінансовано на 21 млн грн, в роботі перебуває 21 проєкт на 320 млн грн. Вони на різних стадіях підготовки, але вже більшість з них готова до фінансування", - сказала Міщенко під час засідання енергокомітету Верховної Ради 20 листопада, яке транслювалося онлайн, передає кореспондент Енергореформи.
За її словами, сукупно вже профінансовані проєкти передбачають економію понад 500 МВт*год е/е або 5 млн грн щорічно, а також зменшення на 20% або 620 тон викидів СО2.
Вона додала, що перший кредит був виданий 20 вересня - його отримувачем стала енергосервісна компанія, яка запланувала заміну освітлення із досягненням показника економії е/е майже на 50% від базового рівня.
Міщенко зазначила, що головними вимогами до проєктів, які може фінансувати Фонд декарбонізації, є скорочення споживання е/е та викидів СО2. Заявки на отримання кредитів можуть подавати, зокрема, юридичні особи, фізичні особи-підприємці, комунальні та державні підприємства, органи місцевого самоврядування.
За словами голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Ганни Замазєєвої, Фонд на цей час акумулював 1,4 млрд грн, у бюджеті на цей рік було передбачено 859 млн грн.
Акціонерне товариство "Фонд декарбонізації України" створено в 2012 році. 100% акцій належать державі в особі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності) з 24.01.2024 року.
Кошти Фонду мають ділитися 50/50 та спрямовуватися на відшкодування частки кредитів на енергоефективні заходи в державних банках та надання пільгових кредитів безпосередньо Фондом.
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