Галущенко обговорив з постпредом США в МАГАТЕ посилення захисту критичних для АЕС підстанцій

Міністр енергетики України Герман Галущенко під час робочого візиту до Відня, де відбувається засідання Ради керуючих МАГАТЕ, обговорив із постійним представником США в МАГАТЕ Лаурою Холгейт посилення захисту критичних для АЕС підстанцій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.

Сторони обговорили загрози для ядерної та радіаційної безпеки, пов'язані з російськими атаками на об'єкти української енергетичної інфраструктури, зокрема на підстанції, критичні для роботи атомних електростанцій. Окремо акцентувалося на напрямках співпраці для посилення захисту відповідних об'єктів.

Холгейт зазначила, що США підтримують продовження роботи місій МАГАТЕ на українських підстанціях, зокрема для фіксації наслідків останньої російської атаки і шкоди, якої вона завдала інфраструктурі, критично важливій для атомної генерації.

Галущенко своєю чергою наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію для припинення атак на українську енергетичну інфраструктуру. Сторони обговорили напрямки координації відповідних зусиль на рівні МАГАТЕ.

Крім того, йшлося про загрози для ядерної та радіаційної безпеки, пов'язані з окупацією росіянами найбільшої в Європі Запорізької АЕС. Українська сторона акцентувала на необхідності відновлення моніторингу українським регулятором параметрів ЗАЕС, який було втрачено у травні 2023 року через блокування російською стороною.