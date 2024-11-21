Тимчасові аварійні відключення е/е скасовано, регіони повертаються до погодинних графіків - «Укренерго»

Застосовані під час повітряної тривоги в низці областей аварійні вимкнення електроенергії скасовано, повідомила НЕК "Укренерго".

"Надалі сьогодні, 21 листопада, у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та в Києві заходи обмеження споживання діятимуть у такому обсязі: із 8:00 - 19:00 - дві черги відключень, із 19:00 - 22:00 - одна черга відключень", -повідомляють у телеграмі компанії в четвер.

Причиною тимчасового посилення обмежень НЕК назвала пошкодження ліній передачі внаслідок обстрілу РФ.

"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути до роботи пошкоджене ворогом обладнання", - зазначила "Укренерго".

Згідно з моніторингом офіційних інформресурсів, проведеним "Енергореформою", раніше про повернення до графіків погодинних відключень почали повідомляти оператори системи розподілу та енергохолдинг ДТЕК щодо Києва, Київської, Дніпропетровської, Сумської, Полтавської, Чернігівської, Житомирської областей. Водночас у ОСР зазначили, що обсяг обмежень буде збільшено принаймні на одну чергу.