Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Віктор Ющенко та партнери відчужили право на видобуток газу на Полтавщині

 

Державна служба геології та надр України схвалила передання спеціального дозволу на Федорівське газове родовище (425,7 кв. км, Полтавська область) від ТОВ "Трендс Сістем" до ТОВ "СТК Реал Естейт". Про це пише NADRA.INFO.

Згідно з наказом №533 від 14 листопада 2024 року, підписаним виконувачем обов'язків голови Держгеонадр Сергієм Дехтяренком, зміну користувача родовища було здійснено на підставі судового рішення. Раніше суд заборонив анулювати цей спецдозвіл, що змусило службу піти на передання прав.

До липня 2024 року частками у компанії "Трендс Сістем" володіли колишній президент України Віктор Ющенко, Вадим Єрмолаєв (який перебуває під санкціями РНБО з грудня 2023 року), Володимир Бєлоусов і АТ "ЗНВКІФ Технології". Згодом частку Єрмолаєва перейняла Ганна Єрмолаєва, а пізніше Захар Терещенко, який наразі є кінцевим бенефіціарним власником компанії (за даними YouControl).

Новим власником дозволу стало ТОВ "СТК Реал Естейт", яке контролює Станіслав Віленський, співзасновник корпорації "Алеф" і бізнес-партнер Вадима Єрмолаєва.

Відчуження дозволу врятувало його від можливого анулювання через коригування рішення РНБО, яке могло б вплинути на діяльність компанії.

Аналогічний шлях намагається використати й ТОВ "Мотронівський ГЗК" Дмитра Фірташа, щоб уникнути втрати спеціальних дозволів, пише видання.

Напередодні Держгеонадра перерозподілили чотири дозволи на видобуток граніту у Житомирській області. Раніше ці об'єкти контролювала група UNIGRAN Ігоря Наумця, але їх передали компаніям, що належать Сергію Шапрану.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2533
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 43,5635
  0,1275
 0,29

Курс обміну валют на вчора, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0072  0,03 0,08 41,6288  0,05 0,12
EUR 43,4760  0,04 0,08 44,2172  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,11 0,27 41,2700  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес