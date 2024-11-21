Віктор Ющенко та партнери відчужили право на видобуток газу на Полтавщині

Державна служба геології та надр України схвалила передання спеціального дозволу на Федорівське газове родовище (425,7 кв. км, Полтавська область) від ТОВ "Трендс Сістем" до ТОВ "СТК Реал Естейт". Про це пише NADRA.INFO.

Згідно з наказом №533 від 14 листопада 2024 року, підписаним виконувачем обов'язків голови Держгеонадр Сергієм Дехтяренком, зміну користувача родовища було здійснено на підставі судового рішення. Раніше суд заборонив анулювати цей спецдозвіл, що змусило службу піти на передання прав.

До липня 2024 року частками у компанії "Трендс Сістем" володіли колишній президент України Віктор Ющенко, Вадим Єрмолаєв (який перебуває під санкціями РНБО з грудня 2023 року), Володимир Бєлоусов і АТ "ЗНВКІФ Технології". Згодом частку Єрмолаєва перейняла Ганна Єрмолаєва, а пізніше Захар Терещенко, який наразі є кінцевим бенефіціарним власником компанії (за даними YouControl).

Новим власником дозволу стало ТОВ "СТК Реал Естейт", яке контролює Станіслав Віленський, співзасновник корпорації "Алеф" і бізнес-партнер Вадима Єрмолаєва.

Відчуження дозволу врятувало його від можливого анулювання через коригування рішення РНБО, яке могло б вплинути на діяльність компанії.

Аналогічний шлях намагається використати й ТОВ "Мотронівський ГЗК" Дмитра Фірташа, щоб уникнути втрати спеціальних дозволів, пише видання.

Напередодні Держгеонадра перерозподілили чотири дозволи на видобуток граніту у Житомирській області. Раніше ці об'єкти контролювала група UNIGRAN Ігоря Наумця, але їх передали компаніям, що належать Сергію Шапрану.