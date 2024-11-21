Фінансові новини
- |
- 21.11.24
- |
- 04:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Віктор Ющенко та партнери відчужили право на видобуток газу на Полтавщині
23:06 20.11.2024 |
Державна служба геології та надр України схвалила передання спеціального дозволу на Федорівське газове родовище (425,7 кв. км, Полтавська область) від ТОВ "Трендс Сістем" до ТОВ "СТК Реал Естейт". Про це пише NADRA.INFO.
Згідно з наказом №533 від 14 листопада 2024 року, підписаним виконувачем обов'язків голови Держгеонадр Сергієм Дехтяренком, зміну користувача родовища було здійснено на підставі судового рішення. Раніше суд заборонив анулювати цей спецдозвіл, що змусило службу піти на передання прав.
До липня 2024 року частками у компанії "Трендс Сістем" володіли колишній президент України Віктор Ющенко, Вадим Єрмолаєв (який перебуває під санкціями РНБО з грудня 2023 року), Володимир Бєлоусов і АТ "ЗНВКІФ Технології". Згодом частку Єрмолаєва перейняла Ганна Єрмолаєва, а пізніше Захар Терещенко, який наразі є кінцевим бенефіціарним власником компанії (за даними YouControl).
Новим власником дозволу стало ТОВ "СТК Реал Естейт", яке контролює Станіслав Віленський, співзасновник корпорації "Алеф" і бізнес-партнер Вадима Єрмолаєва.
Відчуження дозволу врятувало його від можливого анулювання через коригування рішення РНБО, яке могло б вплинути на діяльність компанії.
Аналогічний шлях намагається використати й ТОВ "Мотронівський ГЗК" Дмитра Фірташа, щоб уникнути втрати спеціальних дозволів, пише видання.
Напередодні Держгеонадра перерозподілили чотири дозволи на видобуток граніту у Житомирській області. Раніше ці об'єкти контролювала група UNIGRAN Ігоря Наумця, але їх передали компаніям, що належать Сергію Шапрану.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Вищий антикорупційний суд дозволив Коболєву виїхати за кордон
|Байден хоче списати 4,6 мільярдів доларів боргу Україні
|Російські пропагандисти пишуть про удар 12 ракет Storm Shadow по Курській області
|США оголосили про додаткову допомогу для України на $275 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада ухвалила закон про оренду водних об'єктів для розведення риби
|Україна підписала меморандум з Міжнародним банком реконструкції та розвитку - Шмигаль
|Байден хоче списати 4,6 мільярдів доларів боргу Україні
|Віктор Ющенко та партнери відчужили право на видобуток газу на Полтавщині
|Українським морським коридором пройшли вже 3 118 суден
|Графіки відключень світла в четвер застосовуватимуться однією-двома чергами з 7:00 до 22:00
Бізнес
|На платформі CodeUA зареєструвалися вже 220 компаній - Федоров
|FTC готується розслідувати діяльність Microsoft у сфері хмарних технологій
|SpaceX за добу здійснила три запуски ракет із супутниками
|Ілон Маск змінив алгоритми X для самопіару та просування республіканців – дослідження
|У Британії створили штучний інтелект, який імітує бабусю та виснажує телефонних шахраїв
|Bugatti W16 Mistral став найшвидшим родстером у світі, розігнавшись до 453.91 км/год