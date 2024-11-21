Фінансові новини
- |
- 21.11.24
- |
- 04:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Графіки відключень світла в четвер застосовуватимуться однією-двома чергами з 7:00 до 22:00
22:59 20.11.2024 |
НЕК "Укренерго" розпорядилася на четвер застосовувати графіки погодинних обмежень електроенергії з 7:00 до 22:00.
Згідно з повідомленням компанії в телеграмі, з 7:00 до 11:00 і з 19:00 до 22:00 - одна черга відключень, з 11:00 до 19:00 - дві черги.
Причина тимчасового введення обмежень - пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.
"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики роблять усе можливе, щоб повернути пошкоджене обладнання в роботу", - зазначили в НЕК.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Вищий антикорупційний суд дозволив Коболєву виїхати за кордон
|Байден хоче списати 4,6 мільярдів доларів боргу Україні
|Російські пропагандисти пишуть про удар 12 ракет Storm Shadow по Курській області
|США оголосили про додаткову допомогу для України на $275 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада ухвалила закон про оренду водних об'єктів для розведення риби
|Україна підписала меморандум з Міжнародним банком реконструкції та розвитку - Шмигаль
|Байден хоче списати 4,6 мільярдів доларів боргу Україні
|Віктор Ющенко та партнери відчужили право на видобуток газу на Полтавщині
|Українським морським коридором пройшли вже 3 118 суден
|Графіки відключень світла в четвер застосовуватимуться однією-двома чергами з 7:00 до 22:00
Бізнес
|На платформі CodeUA зареєструвалися вже 220 компаній - Федоров
|FTC готується розслідувати діяльність Microsoft у сфері хмарних технологій
|SpaceX за добу здійснила три запуски ракет із супутниками
|Ілон Маск змінив алгоритми X для самопіару та просування республіканців – дослідження
|У Британії створили штучний інтелект, який імітує бабусю та виснажує телефонних шахраїв
|Bugatti W16 Mistral став найшвидшим родстером у світі, розігнавшись до 453.91 км/год