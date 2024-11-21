Графіки відключень світла в четвер застосовуватимуться однією-двома чергами з 7:00 до 22:00

НЕК "Укренерго" розпорядилася на четвер застосовувати графіки погодинних обмежень електроенергії з 7:00 до 22:00.

Згідно з повідомленням компанії в телеграмі, з 7:00 до 11:00 і з 19:00 до 22:00 - одна черга відключень, з 11:00 до 19:00 - дві черги.

Причина тимчасового введення обмежень - пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики роблять усе можливе, щоб повернути пошкоджене обладнання в роботу", - зазначили в НЕК.