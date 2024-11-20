У Києві, Дніпрі й Одесі планують створити «розумні» електричні мережі

Холдинг "ДТЕК Мережі" представив план модернізації електромереж у регіонах, де він займається розподілом електричної енергії. Про це повідомляється на його сайті.

На міжнародній виставці Rebuild Ukraine, яка відбулася у Варшаві, ДТЕК презентував стратегічний проєкт "Мережі майбутнього", який передбачає модернізацію електромереж чотирьох регіонів України: Києва, Київської, Дніпропетровської й Одеської областей.

Передбачається впровадження технологій Smart Grid, що має підвищити надійність енергопостачання, знизити втрати електроенергії та забезпечити інтеграцію з європейською енергосистемою.

Стратегічний план модернізації електромереж розрахований на 10 років.

Поки що компанія розробила "цифрового двійника" мережі 110-35 кВ на Київщині, він показав досяжність зменшення часу аварійних відключень (SAIDI) у сім разів після впровадження всіх заходів.