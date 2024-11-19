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Графіки відключень е/е в середу застосовуватимуться з 6:00 до 22:00 для однієї черги
23:36 19.11.2024 |
НЕК "Укренерго" видала розпорядження на середу застосовувати графіки погодинних обмежень електроенергії з 6:00 до 22:00 тільки для однієї черги, повідомив оператор системи передачі в телеграм-каналі.
Водночас він закликав економно споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком.
Причиною тимчасових обмежень є наслідки 10-ї масованої повітряної атаки РФ по енергетиці 17 листопада.
Як повідомлялося, у понеділок і вівторок графіки не застосовувалися в Івано-Франківській, Львівській, Волинській, Тернопільській, Закарпатській та Рівненській областях. Водночас в Одеській діють аварійні відключення з моменту атаки.
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