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АНАЛІТИКА

Графіки відключень е/е в середу застосовуватимуться з 6:00 до 22:00 для однієї черги

 

НЕК "Укренерго" видала розпорядження на середу застосовувати графіки погодинних обмежень електроенергії з 6:00 до 22:00 тільки для однієї черги, повідомив оператор системи передачі в телеграм-каналі.

Водночас він закликав економно споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком.

Причиною тимчасових обмежень є наслідки 10-ї масованої повітряної атаки РФ по енергетиці 17 листопада.

Як повідомлялося, у понеділок і вівторок графіки не застосовувалися в Івано-Франківській, Львівській, Волинській, Тернопільській, Закарпатській та Рівненській областях. Водночас в Одеській діють аварійні відключення з моменту атаки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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