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АНАЛІТИКА

Реєстр «Оберіг» автоматично отримуватиме результати медоглядів військовозобов’язаних від ЕСОЗ ─ законопроєкт

 

Комітет з нацбезпеки рекомендує Верховній Раді України схвалити законопроєкт №12066. Цей документ передбачає дозвіл на доступ до медичної інформації призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також її внесення до реєстру «Оберіг».

Фактично до статті 24-3 Закону «Основи законодавства України про охорону здоров'я», яка передбачає, що під час інформаційної взаємодії доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається, буде додано спеціальне виключення. В результаті, доступ до медичної інформації щодо пацієнта під час інформаційної взаємодії буде дозволено з метою отримання Міністерством оборони України інформації про результати медичних оглядів призовників, військовозобов'язаних та резервістів, що проводяться з метою визначення придатності за станом здоров'я до військової служби для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» з метою забезпечення національної безпеки та оборони.

Отже, електронна система охорони здоров'я (ЕСОЗ) почне автоматично «ділитися» даними з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг». Співавтор законопроекту Олександр Федієнко пояснив, що для військовозобов'язаних мало що зміниться, оскільки інформація після проходження ВЛК і так вноситься наразі до системи «Оберіг».

За словами співавтора законопроєкту №12066, запропонована норма лише уточнює, що дані про висновок будуть передані з системи ЕСОЗ в систему «Оберіг» одразу, а не протягом доби.

Також він додав, що наразі «стаття 32 Конституції встановлює відступи для обробки конфіденційної інформації про особу без згоди - на підставі закону в цілях національної безпеки».

Раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зазначала, що у Міноборони вже підготували проєкт змін до законодавства в рамках цифровізації ВЛК, який дозволить передавати відомості про стан здоров'я військовозобов'язаного з цивільного медичного закладу до систем Міністерства оборони за лічені хвилини. Тобто, не лише з ВЛК, але й від звичайних приватних лікарень.
За матеріалами: ITC.ua
 

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