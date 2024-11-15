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АНАЛІТИКА

Кабмін призначив Галущенку нового заступника. Він відповідатиме за вугільну галузь

 

Кабінет Міністрів призначив Анатолія Корзуна заступником міністра енергетики Германа Галущенка.

Відповідне розпорядження Кабмін ухвалив на своєму засіданні у п'ятницю, 15 листопада, повідомляє пресслужба уряду.

Корзун з 1993 року працював на різних посадах в уряді, пов'язаних з вугільною галуззю, кілька разів був заступником міністра енергетики, очолював НАК "Вугілля України".

Як повідомлялося, Кабмін 30 липня звільнив Юрія Власенка з посади першого заступника міністра енергетики, на якій він відповідав за вугільну галузь, призначивши його членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). А вже 2 серпня Власенка обрали новим головою НКРЕКП.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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