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Швидке відновлення після російських атак: На Харківщині почнуть використовувати мобільні електропідстанції

Швидке відновлення після російських атак: На Харківщині почнуть використовувати мобільні електропідстанції

 

В умовах постійних атак росіян на об'єкти енергетики "Харківобленерго" планує використовувати мобільні підстанції високої і середньої напруги для оперативного відновлення електропостачання.

Про це в.о. гендиректора "Харківобленерго" В'ячеслав Кравцов розповів на міжнародній конференції Rebuild Ukraine 2024 у Варшаві, повідомляє пресслужба державної компанії.

За його словами, йдеться про ініціативу створення на базі обленерго автопарку мобільних підстанцій високої і середньої напруги у співпраці з компанією GE Vernova.

"Поки для нас це новий тип обладнання, але ми маємо тактичні плани, як це використовувати. Ми вже встигли підготувати кілька грантових заявок, технічних специфікацій, провели продуктивні зустрічі, ознайомились з продуктами і сервісами легендарної компанії, історія якої налічує вже більше 120 років", - розповів Кравцов.

Він нагадав, що на території Харківської області тривають активні бойові дії, і кожного дня, часто під обстрілами, ремонтним бригадам обленерго доводиться проводити аварійно-відновлювальні роботи.

"З метою оперативного відновлення розподілу електроенергії, підключення генерації нами було змодельоване і відібране технічне рішення - мобільна підстанція", - пояснив Кравцов.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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