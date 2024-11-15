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«Укренерго» закликало бізнес активніше імпортувати електроенергію, щоб уникнути обмежень потужності
12:19 15.11.2024 |
В "Укренерго" закликають бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності.
Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго".
"Українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев'яти масованих атак росіян. На енергооб'єктах тривають аварійні та планові ремонти. В години максимального споживання вранці та увечері в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності",. - наголосили в "Укренерго".
Споживання тримається на високому рівні. 15 листопада, станом на 9:30, воно було на 1,6% нижчим, ніж в той самий час попереднього дня. 14 листопада добовий максимум споживання був на 3,3% більшим, ніж попереднього дня.
В "Укренерго" також закликали споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби: не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 7:00 до 22:00.
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