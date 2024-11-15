Міненерго обговорило із канадською делегацією три перспективні напрямки співпраці

У межах міжнародної конференції Rebuild Ukraine 2024 заступник міністра енергетики України Роман Андарак провів зустріч з делегацією канадських парламентарів, членів Парламентської асоціації Канада-Європа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міненерго.

«У контексті технічної допомоги є три перспективні напрямки: гідроелектричні генератори, смарт- і мікромережі, які досить добре розвинуті в Канаді, а також використання ШІ в енергетиці», - прокоментував Андарак.

Сторони також обговорили розвиток в Україні відновлювальної енергетики, зокрема сонячної та вітрової генерації, а також атомної енергетики. Окрему увагу було приділено наданню донорської підтримки енергосектору через міжнародні фінансові установи та Фонд підтримки енергетики України.

Крім того, Міненерго та канадська делегація підкреслили важливість співпраці країн для посилення захисту українських енергооб'єктів в умовах прицільних російських атак, зокрема системами протиповітряної оборони.