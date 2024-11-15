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АНАЛІТИКА

Відбувся перший успішний «зелений» аукціон

 

У четвер, 14 листопада, відбувся перший успішний онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки підприємств, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії. Про це повідомляється в системі Prozorro.Продажі.

Організатором торгів стало державне підприємство "Гарантований покупець", яке виконує функцію держави із закупівлі зеленої енергії у приватних виробників. На аукціон була виставлена річна квота підтримки для генерації енергії з інших видів альтернативних джерел енергії обсягом 11 МВт (біомаса, біогаз, малі ГЕС).

Мета такого аукціону - залучення інвестицій у будівництво нових генерувальних потужностей для відновлюваних джерел енергії.

Загальна потужність, доступна для аукціону, становила 11 МВт, але її вибрали менше ніж на 20%.

На аукціон прийшло двоє учасників:

→ ТОВ "Вотерструм" Андрія Авдєєнка і Ярослава Новацкі (громадянин Польщі) зробило пропозицію на потужність 900 кВт за ціною 11,10 євроцентів за 1 кВт-год;
→ ТОВ "Фірма Ліга ЛТД" Зіновія Козицького (батько голови Львівської обладміністрації) на потужність 999 кВт за ціною 11,90 євроцентів за 1 кВт-год.

Максимальний рівень аукціонної пропозиції становив 12 євроцентів за 1 кВт-год. Учасники пропонували свої ціни в межах цього значення.

Оголошення переможців аукціону, які отримають право на державну підтримку за визначеною квотою потужності, відбудеться після перевірки їхніх документів.

Ці торги не єдині, 29 листопада буде ще пілотний аукціон на 88 МВт вітрових електростанцій, а 31 жовтня через відсутність учасників не відбувся аукціон на 11 МВт сонячних електростанцій.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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