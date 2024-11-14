Україні вдалося перевести майже половину лікарень на автономне енергозабезпечення – МОЗ

З 642 закладів охорони здоров'я, що входять до спроможної мережі, повністю автономні 300: вони мають власні котельні, свердловини та генератори. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Більшість медустанов спроможної мережі - 565 - забезпечені резервним джерелом теплопостачання (котельні), 370 медустанов - резервними джерелами живлення, тобто генераторами для можливості безперебійного функціонування. 94 заклади охорони здоров'я потребують генераторів для додаткових потреб.

Частина лікарень має станції супутникового інтернету Starlink. Наразі в медустановах встановлено вже 1185 таких станцій.

Крім того, лікарні, поліклініки та амбулаторії України активно встановлюють сонячні панелі. Вже понад 90 медустанов мають сонячні станції з акумуляторами для накопичення енергії. Обладнання встановлюють коштом різних програм, благодійних фондів, урядів інших держав тощо.

Для стабільної роботи українські медзаклади мають 11 820 генераторів. Близько 4000 з них доставлені до медустанов за час повномасштабної війни.

Довідка

У липні 2023 року розпочався наступний етап медичної реформи - формування спроможної мережі медустанов. Кожна область стала окремим госпітальним округом, який ділиться на кластери. У межах одного госпітального округу лікарні поділені на надкластерні, кластерні та загальні. Реформа передбачає, що найпростіші захворювання лікуватимуться якомога ближче до пацієнта у загальних лікарнях. У разі складних проблем зі здоров'ям пацієнт потраплятиме до кластерних та надкластерних лікарень, які надаватимуть високоспеціалізовані послуги.