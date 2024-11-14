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Галущенко обговорив із партнерами розбудову розподіленої генерації в Україні
12:43 14.11.2024 |
Міністр енергетики України Герман Галущенко під час конференції Rebuild Ukraine 2024 провів низку зустрічей із партнерами щодо співпраці у розбудові розподіленої генерації та допомоги українським енергетикам.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Зокрема, Галущенко зустрівся із представниками Міжнародної фінансової корпорації. "Сторони обговорили напрямки співпраці щодо проєктів з розвитку розподіленої генерації в Україні та фінансові інструменти для їх реалізації на місцях. Зокрема, наголошувалося на перспективах розвитку відновлюваної енергетики, а саме вітрової та сонячної генерації", - йдеться у повідомленні.
Крім того, обговорювалося залучення інвестицій у проєкти розвитку систем накопичення енергії.
Під час зустрічі із спеціальною посланницею з питань України МЗС Нідерландів Ерікою Схоутен сторони також обговорили перспективи впровадження інноваційних рішень для розбудови енергетичної інфраструктури на місцях, зокрема розвитку розподіленої генерації та «розумних» мереж.
Окремо Галущенко і Схоутен приділили увагу напрямкам поглиблення двосторонньої співпраці у процесі відновлення та розвитку українського енергосектору, зокрема на рівні приватних компаній та фінансові інструменти для залучення інвестицій в розвиток української енергетики.
Під час зустрічі із державним міністром промисловості Департаменту бізнесу і торгівлі та Департаменту енергетичної безпеки і Net Zero уряду Великої Британії Сарою Джонс ключовими темами стали допомога українському енергосектору, захист енергооб'єктів та поглиблення українсько-британської співпраці.
Окремо обговорювалися питання коротко- та довготермінової співпраці країн, зокрема в атомній галузі.
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