Галущенко обговорив із партнерами розбудову розподіленої генерації в Україні

Міністр енергетики України Герман Галущенко під час конференції Rebuild Ukraine 2024 провів низку зустрічей із партнерами щодо співпраці у розбудові розподіленої генерації та допомоги українським енергетикам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зокрема, Галущенко зустрівся із представниками Міжнародної фінансової корпорації. "Сторони обговорили напрямки співпраці щодо проєктів з розвитку розподіленої генерації в Україні та фінансові інструменти для їх реалізації на місцях. Зокрема, наголошувалося на перспективах розвитку відновлюваної енергетики, а саме вітрової та сонячної генерації", - йдеться у повідомленні.

Крім того, обговорювалося залучення інвестицій у проєкти розвитку систем накопичення енергії.

Під час зустрічі із спеціальною посланницею з питань України МЗС Нідерландів Ерікою Схоутен сторони також обговорили перспективи впровадження інноваційних рішень для розбудови енергетичної інфраструктури на місцях, зокрема розвитку розподіленої генерації та «розумних» мереж.

Окремо Галущенко і Схоутен приділили увагу напрямкам поглиблення двосторонньої співпраці у процесі відновлення та розвитку українського енергосектору, зокрема на рівні приватних компаній та фінансові інструменти для залучення інвестицій в розвиток української енергетики.

Під час зустрічі із державним міністром промисловості Департаменту бізнесу і торгівлі та Департаменту енергетичної безпеки і Net Zero уряду Великої Британії Сарою Джонс ключовими темами стали допомога українському енергосектору, захист енергооб'єктів та поглиблення українсько-британської співпраці.

Окремо обговорювалися питання коротко- та довготермінової співпраці країн, зокрема в атомній галузі.