Укренерго скасувало тимчасові обмеження електроенергії для бізнесу

Укренерго скасувало тимчасові обмеження потужності для бізнесу та промислових підприємств, які були запроваджені сьогодні вранці. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Обмеження довелося запроваджувати через зниження потужності маневрової генерації та значне зменшення імпорту електроенергії.

До вечора 13 листопада зауваження до роботи обладнання маневрової генерації усунуто, стверджують в Укренерго.

На завтра, 14 листопада, застосування заходів обмеження не прогнозується.

Укренерго закликає бізнес активніше імпортувати електроенергію, щоб уникнути обмежень у майбутньому, а населення не вмикати потужні прилади з 07:00 до 22:00.