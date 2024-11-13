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АНАЛІТИКА

НКРЕКП схвалила проєкти тарифів ПУП на 2025 рік зі збільшенням на 12,5-49,2%

 

Національний енергорегулятор НКРЕКП схвалив проєкт постанов про затвердження тарифів 25 постачальників універсальних послуг (ПУП) на 2025 рік, що передбачає їх збільшення від 12,5% до майже 50% залежно від регіону, передає Енергореформа.

Відповідне рішення прийняте на засіданні регулятора 13 листопада, яке транслювалося онлайн. Воно підлягає подальшому обговоренню та внесенню пропозицій для прийняття остаточного рішення.

За розрахунками Енергореформи, найменше - на 12,5% - має зрости тариф ТОВ "Полтаваенергозбут" (до 152,35 грн/МВт*год), найбільше - на 49,2% - має зрости тариф ТОВ "Запоріжжяелектропостачання" (до 178 грн/МВт*год).

Також більше ніж на 40% пропонується підняти тариф ТОВ "Донецькі енергетичні послуги" (до 293,9 грн/МВт*год) та ТОВ "Київська обласна енергопостачальна компанія" (113,56 грн/МВт*год). Для дев'яти постачальників пропонується підняти тариф приблизно на третину, для всіх інших - менше цього показника.

Тариф ПУП формується, зокрема, з операційних витрат, більшу частину яких займають витрати на оплату праці та на забезпечення діяльності компанії (в тому числі, зв'язок, електрика, відрядження, програмне забезпечення, кол-центри).
 

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