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АНАЛІТИКА

НКРЕКП планує змінити тарифи на транспортування газу магістральними газогонами

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує затвердити нові тарифи на транзит газу українською газотранспортною системою на 2025-2029 роки.

Відповідне рішення схвалено на засіданні регулятора 13 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, для всіх точок входу в українську ГТС, окрім точки Каушани (Молдова), пропонується встановити тариф 10,3 євро за 1 тис. кубометрів/добу. Для Каушан пропонується тариф 1,01 євро за 1 тис. кубометрів/добу.

Для точок виходу на міждержавному з'єднанні із Польщею пропонується тариф 14,6 євро за 1 тис. кубометрів/добу; на з'єднанні зі Словаччиною - 15,6 євро за 1 тис. кубометрів/добу; на з'єднанні з Угорщиною - 15,76 євро за 1 тис. кубометрів/добу.

Для точок виходу Ананьїв, Гребеники, Лиманське, Олексіївка та віртуальної точки Республіка Молдова планується тариф 15,23 євро за 1 тис. кубометрів/добу, для точок Каушани та Орлівка/Ісакча - 2,5 євро за 1 тис. кубометрів/добу, для точки Текове/Медіаш Аурит - 14,59 євро за 1 тис. кубометрів/добу.

Зазначається, що розрахунки нових тарифів на транзит газу проведені з урахуванням відсутності інформації щодо замовленої потужності для точок входу в газотранспортну систему на східному кордоні.

Встановлення тарифів у євро пов'язаний із тим, що на європейських газових хабах торгівля природним газом здійснюється переважно в євро за 1 МВт·год. Крім того, транспортування газу українською ГТС здійснюють переважно замовники-нерезиденти.

Як повідомлялося, АТ «Словацький газовий промисел» (Slovensky Plynarensky Priemysel, SPP) спростувало, що наблизилося до угоди з Азербайджаном щодо транспортування газу через Україну.

Контракт на транзит російського газу через Україну завершується наприкінці поточного року. Україна та Європейська комісія заявили про відсутність намірів продовжувати цей контракт.

Водночас Азербайджан веде переговори про експорт природного газу у щонайменше три країни Європи, який може здійснюватися через територію України. За словами президента Азербайджану Ільхама Алієва, Москва та Київ звернулися до нього із проханням сприяти транзиту газу через Україну до Європи після завершення ключової транзитної угоди.
 

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