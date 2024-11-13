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В Україні ввели тимчасові обмеження електроенергії для бізнесу: є проблеми з обладнанням
10:21 13.11.2024 |
У середу, 13 листопада, в Україні ввели тимчасові обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів, повідомив оператор системи передачі "Укренерго".
Обмеження діятимуть протягом дня у зв'язку з короткостроковим зниженням потужності маневрової генерації та значним зменшенням імпорту електроенергії.
Після усунення проблем з обладнанням (компанія називає їх "зауваженнями до роботи") обмеження скасують.
Побутові споживачі, тобто населення, не підпадають під обмеження.
Укренерго рекомендує раціонально використовувати електроенергію, особливо в години пік. Бізнесу рекомендується активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень.
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