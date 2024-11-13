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В Україні повертаються відключення світла: поки що для підприємств

 

Через дефіцит потужності в енергосистемі, на території декількох областей вводять графіки обмеження потужності (ГОП).

Про це повідомляє пресслужба "Прикарпаттяобленерго".

Як повідомляють, графіки обмежень потужності (ГОП) - це документи, в яких є перелік великих споживачів області та потужність, до якої ці підприємства мають знизити своє споживання.

Такі обмеження почнуть діяти для підприємств Івано-Франківщини та на Волині з 13 листопада у обсязі 5 черг. Графіки будуть введені з 07:00 до 20:00.

Причиною введення обмежень є пошкодження критичної інфраструктури росіянами та зниження температури повітря.

За інформацією джерел ЕП, подібні обмеження запровадять у інших областях країни.
За матеріалами: Економічна правда
 

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