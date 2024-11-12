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Приватні компанії на 5% наростили у жовтні середньодобовий видобуток газу
10:39 12.11.2024 |
Приватні компанії у жовтні 2024 року збільшили середньодобовий видобуток газу на 5% порівняно з жовтнем минулого року, повідомив голова Асоціації газовидобувних компаній України (АГКУ) Артем Петренко у Facebook.
За його даними, загалом від початку року українські державні й приватні компанії видобули 16,2 млрд куб. м газу, що на 0,32 млрд куб. м більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
«Загальний результат залежить від усіх підприємств, які працюють у країні. Компанії групи «Нафтогаз» - «Укргазвидобування» й «Укрнафта» - впевнено продовжують тенденцію нарощування видобутку. Також в останні місяці фіксуємо приріст виробництва незалежними підприємствами», - зазначив Петренко.
Раніше, 7 листопада, глава «Нафтогазу» Олексій Чернишов повідомив, що Україна у листопаді вийшла на добовий видобуток природного газу обсягом 54 млн куб. м. На початку жовтня 2024 року він зазначав, що група щодоби видобуває 43-44 млн куб. м газу за загального добового видобутку в Україні у 53 млн куб. м.
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