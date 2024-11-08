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Регулятор розгляне підвищення тарифу на передання електроенергії на 25%
13:32 08.11.2024 |
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), наступного тижня почне розглядати тарифи Укренерго на передання електроенергії та послуги з диспетчерського управління у 2025 році. Про це повідомляється на сайті регулятора.
На розгляд комісії виносять пропозицію підвищити тарифу на передання електроенергії у 2025 році на 25% - з 528,57 грн/МВт-год до 665,26 грн/МВт-год. Укренерго просило про вдвічі більше підвищення до 780,41 грн/МВт-год.
Водночас окремий пільговий тариф на передання для підприємств "зеленої" електрометалургії можуть навіть знизити на 0,3% - з 364,70 грн/МВт-год до 352,73 грн/МВт-год.
Другий проєкт рішення НКРЕКП передбачає зниження тарифів Укренерго на диспетчеризацію на 9% - зі 104,57 грн/МВт-год до 95,07 грн/МВт-год.
На засіданні 13 листопада тарифи планують тільки схвалити. Остаточне ухвалення з фінальними цифрами відбудеться пізніше.
Тарифи на передання та диспетчеризацію включаються в рахунок за електроенергію для непобутових споживачів. Для великих споживачів, особливо енергоємних, це значна складова витрат, яка підвищує собівартість продукції.
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