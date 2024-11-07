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АНАЛІТИКА

Укренерго видало технічні умови на приєднання понад 1,3 ГВт розподіленої генерації

 

НЕК «Укренерго» видало і погодило технічні умови на підключення до мереж понад 1,3 ГВт розподіленої генерації.

Про це заявив в.о. голови правління компанії Олексій Брехт на 10-му Київському міжнародному економічному форумі, передає кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні ми видали і погодили технічні умови понад 1350 МВт розподіленої генерації. Більшість об'єктів - це газова пікова генерація», - сказав Брехт.

Він зазначив, що зараз кожна область визначає свою потребу в об'єктах генерації для забезпечення електропостачання споживачів та критичної інфраструктури. Своєю чергою, Укренерго підготувало свої рекомендації щодо розвитку енергетики у кожному регіоні.

За словами Брехта, 20-25% генерації мають займати пікові потужності, 10-15% у регіональних енергоміксах мають займати установки зі зберігання енергії.
 

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