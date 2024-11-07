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АНАЛІТИКА

У Києві стартувало створення розподіленої генерації: запустили першу установку, на черзі ще 15

 

У Києві почала працювати перша когенераційна газопоршнева установка потужністю 1,5 МВт.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, це обладнання було встановлено за допомогою USAID та Проєкту енергетичної безпеки на одному з підприємств критичної інфраструктури міста.

Кличко нагадав, що у травні Київрада схвалила концепцію "Енергетичне відновлення: шлях до розподіленої когенерації" з терміном реалізації до 15 років, яку підтримали міжнародні партнери. Концепція спрямована на розбудову в Києві локальних джерел комбінованого виробництва тепла та електроенергії з використанням альтернативних видів палива.

За словами міського голови, Київ замовив ще 15 когенераційних установок, які мають надійти партіями протягом року.

"Мета - протягом року досягти додаткової сумарної потужності близько 170 МВт", - наголосив Кличко.

За матеріалами: Економічна правда
 

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