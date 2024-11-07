Україна домовилася з партнерами про додатковий обсяг «аварійної підтримки» в енергетиці - Шмигаль

У межах підготовки до зими уряд України домовився з партнерами про збільшення фізичного обсягу імпорту електроенергії до 2,1 ГВт та про додатковий обсяг "аварійної підтримки".

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму, передає Укрінформ із посиланням на його Телеграм.

"Зараз ситуація (в енергетиці - ред.) під контролем, проведені всі необхідні ремонти, побудовано захист енергооб'єктів. Проходження зими залежить насамперед від інтенсивності російських атак на нашу енергосистему. Ми готуємося за всіма можливими напрямами. Домовились про збільшення фізичного обсягу імпорту електроенергії з 1,7 до 2,1 ГВт. Окремо домовились про додатковий обсяг так званої аварійної підтримки", - сказав він.

Шмигаль додав, що триває розбудова розподіленої генерації. За його словами, для бізнесу працюють державні програми підтримки на встановлення альтернативних джерел енергії. Прем'єр підкреслив, що в Україні є достатній запас різного обладнання, газу в сховищах й вугілля на складах.

"Бізнес також може імпортувати електроенергію, аби убезпечити себе від потенційних відключень взимку", - підкреслив він.

Водночас під час форуму глава уряду охарактеризував питання макрофінансової стабільності.

"У нас є абсолютне розуміння, як будемо закривати дефіцит бюджету у 2025 році. Продовжуємо програму з МВФ, Ukraine Facility з Європейським Союзом. Отримаємо від країн G7 та ЄС 50 млрд дол. від використання заморожених російських активів. Країна буде мати кошти на фінансування армії та всіх пріоритетних видатків бюджету", - сказав Прем'єр.

Шмигаль зауважив, що у межах форуму до обговорення долучилися представники бізнесу. Серед основних тем були також економіка, логістика, бронювання й підтримку бізнесу.