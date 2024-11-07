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У жовтні Україна зменшила імпорт електроенергії на 58% - DiXi Group
13:54 07.11.2024 |
За даними порталу EnergyMap, у жовтні 2024 року, як порівняти із вереснем, Україна зменшила імпорт електроенергії на 58% - до 181,8 тис. МВт-год. Експорт зріс у 88 разів - до 60,7 тис. МВт-год.
Про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group у Фейсбуці.
"Попри те, що проти вересневого імпорт минулого місяця впав на 58%, він утричі перевищив жовтневий експорт", - йдеться у повідомленні.
Загалом Україна минулого місяця імпортувала 181,8 тис. МВт-год. електроенергії. При цьому 33% імпорту (59,6 тис. МВт-год.) надійшло з Угорщини; приблизно по 25% - зі Словаччини (46,3 тис. МВт-год.) та Румунії (45,1 тис. МВт-год.); 11% (19,9 тис. МВт-год.) - із Польщі; 6% (10,9 тис. МВт-год.) - із Молдови.
Експорт становив 60,7 тис. МВт-год. проти 0,7 тис. МВт-год. у вересні. Найбільше експортували електроенергію до Угорщини - 33% або 20,2 тис. МВт-год. До Румунії надійшло 15,5 МВт-год. (26%), до Словаччини - 14,3 МВт-год. (25%), до Польщі - 7,3 МВт-год. (12%), до Молдови - 3,5 МВт-год. (6%).
Зазначається, що 70% експорту припало на період 2-11 жовтня. Із 12 жовтня експорт почав стрімко спадати, натомість спостерігалося зростання імпорту електрики.
Як повідомлялося, Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшила максимально допустиму спроможність України та Молдови для імпорту електроенергії на 400 МВт - до 2,1 ГВт із 1 грудня.
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