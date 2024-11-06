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АНАЛІТИКА

Україна збільшила видобуток газу до найвищого показника з початку війни – ExPro

 

Обсяги валового видобутку природного газу у жовтні 2024 року зросли на 2,3% порівняно з минулим роком - до 1,663 млрд кубічних метрів, що стало найвищим показником із початку повномасштабної війни. Про це свідчать розрахунки галузевого видання ExPro.

Середньодобовий валовий видобуток природного газу у жовтні становив 53,6 млн кубічних метрів, що на 1,3% більше, ніж минулого місяця. Також це найвище середньодобове значення видобутку з лютого 2022 року.

За десять місяців 2024 року Україна видобула майже 15,85 млрд кубічних метрів природного газу, що на 2% більше, ніж у 2023 році та на 2,7% більше, ніж у 2022 році.

Укргазвидобування збільшило видобуток природного газу на 1,6% - до 1,24 млрд кубічних метрів у жовтні. Підприємство видобуло 12,1 млрд кубічних метрів природного газу за десять місяців 2024 року, що на 5,4% більше, ніж торік.

Укрнафта збільшила видобуток газу на 4,6% - до 96,4 млн кубічних метрів у вересні. За десять місяців 2024 року компанія видобула 967 млн кубічних метрів природного газу, що на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Приватні компанії збільшили обсяги видобутку газу на 4,4% у порівняні з минулим роком - до 324 млн кубічних метрів. Загалом приватні компанії видобули 2,75 млрд кубічних метрів природного газу за десять місяців 2024 року, що на 12% менше, ніж торік.

За прогнозами ExPro, обсяги валового видобутку природного газу в Україні за підсумками 2024 року можуть зрости на 2,2% - до 19,1 млрд кубічних метрів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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