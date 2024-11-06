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АНАЛІТИКА

Обсяг схвалених заявок бізнесу на енергокредити з 1 червня сягнув 10,8 млрд грн - НБУ

 

Банки в період з 1 червня до 28 жовтня 2024 року отримали 2843 заявки на енергокредити на загальну суму 64,7 млрд грн, з яких схвалена була кожна шоста, сумарний обсяг схвалених становив 10,8 млрд грн, повідомив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"Станом на 28 жовтня банки (...) наростили валовий портфель "енергетичних" кредитів до 3,1 млрд грн", - цитує його тези з зустрічі з керівниками 30 найбільших банків Національний банк України у вівторок.

Як повідомлялося, суб'єкти мікро-, малого, середнього та великого бізнесу зможуть залучати інвестиційні кредити розміром EUR0,5-25 млн для впровадження інноваційних рішень у сфері енергетики на термін п'ять-сім років під базову ставку 13,5% річних або UIRD3M+0,5% на перший рік, а починаючи з другого року діє плаваюча ставка, але не більше ніж UIRD12M+3%. Відповідний меморандум підписали 20 українських банків, на які припадає 85% усіх активів системи.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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