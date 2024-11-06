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Уряд змінив перелік об'єктів, до яких не будуть застосовувати графіки відключення світла
16:52 05.11.2024 |
Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. До об'єктів сил безпеки і оборони та мобільних операторів не будуть застосовувати графіки відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 1 листопада 2024 р. № 1260.
До переліку критично важливих об'єктів, яким повинно бути забезпечено пріоритетне електропостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження, включені:
* об'єкти сил безпеки і сил оборони за переліками, визначеними такими органами або центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України;
* технічні засоби електронних комунікацій та/або споруди електронних комунікаційних мереж за переліками, визначеними Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.
Згідно з постановою, до критично важливих об'єктів не застосовуються графіки погодинного відключення до 1 червня 2025 року.
Крім того, у переліку пріоритетне електропостачання, як і раніше, присутні:
* об'єкти критичної інфраструктури, включені до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури, з приєднаною потужністю не менше 100 кВт;
* населені пункти, які розташовані в 20-кілометровій зоні вздовж державного кордону з Республікою Білорусь, Російською Федерацією, та/або населені пункти, які розташовані в 20-кілометровій зоні вздовж територій проведення активних бойових дій.
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