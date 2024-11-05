Шмигаль: Це буде вже другий опалювальний сезон, коли ми використовуватимемо лише український газ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в опалювальному сезоні 2024/2025 років країна, як і попереднього року, використовуватиме лише український газ.

"В Україні в усіх регіонах стартував опалювальний сезон. Винятком є Херсонщина, де ще зберігається відносно тепла погода. Готовність громад та областей до зими є стовідсотковою. Працюють 83% усіх котелень, тепло подається до 70% житлових будинків та понад 80% шкіл, лікарень і дитячих садків", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр наголосив, що Україна має достатньо власних енергетичних ресурсів для проходження зими.

"Запасів газу в підземних сховищах вистачить для побутових споживачів, для теплокомуненерго, бюджетних установ. При цьому, формуючи запаси, ми врахували потреби в роботі газових установок децентралізованої генерації. І це буде вже другий опалювальний сезон поспіль, коли ми використовуватимемо лише український газ", - підсумував він.