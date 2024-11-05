Фонд енергопідтримки допоміг додати в мережу України 2 ГВт генеруючих потужностей

Завдяки Фонду енергетичної підтримки України до української енергосистеми було додано майже 2 гігавати генеруючих потужностей, включно з 220 мегават нових високоманеврених потужностей на базі газових турбін.

Про це заявив в інтерв'ю Укрінформу директор секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковський.

"З часу конференції з відновлення України в Берліні у червні Фонд зосереджував свою роботу на підготовці до зими. Основною метою було відновлення потужностей, пошкоджених унаслідок російських атак, особливо навесні, через що Україна втратила 9 ГВт генеруючих потужностей", - прокоментував Лорковський пріоритети роботи Фонду, управління яким здійснює очолюваний ним секретаріат.

Він вказав на те, що Міністерство енергетики України також визначило критично важливим створення нових високоманеврених потужностей на основі газотурбінної генерації, і реалізацією цієї цілі Фонд також активно займається.

"Із допомогою Фонду було створено 220 МВт нових високоманеврених потужностей на базі газових турбін. Низка проєктів фінансується Фондом, і зараз вони перебувають на етапі реалізації різними виконавцями, також обговорюються інші проєкти. Якщо ж говорити про відновлення вугільної генерації, зруйнованої внаслідок російських атак, то наразі ми реалізуємо проєкти для відновлення 1,8 ГВт потужності. Загалом Фонд сприяв додаванню до енергосистеми України 2 ГВт генеруючих потужностей, що становить приблизно половину від визначеної Міністерством (енергетики України - ред.) першочергової цілі", - повідомив Лорковський.

За його словами, ці досягнення стали можливими завдяки щедрим внескам донорів - близько 760 млн євро. При цьому, на момент початку зимового сезону всі кошти були повністю виділені на активні проєкти, які безпосередньо підтримують енергосистему України.

"Станом на сьогодні Фонд мобілізував 760 млн євро, і ми ведемо переговори з новими донорами, які виявили зацікавленість долучитися. Усі кошти розподілені на проєкти до початку зимового сезону, хоча не всі з них поки витрачені, оскільки деякі проєкти ще в процесі виконання. Доставка та встановлення обладнання можуть потребувати часу, а окремі проєкти включають ремонти або додаткові етапи встановлення", - заявив директор секретаріату Енергетичного співтовариства.

Більш детально читайте в інтерв'ю за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні 2022 року за ініціативою єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон Енергетичним співтовариством було створено Фонд енергетичної підтримки України. Донори Фонду - окремі держави, міжнародні компанії та організації. Основним завданням Фонду є допомога енергетичним компаніям оперативно відновлювати пошкоджену або знищену енергетичну інфраструктуру внаслідок російських обстрілів.

Управління Фондом здійснює секретаріат Енергетичного співтовариства - міжнародної організації, ключовою ціллю якої є створення єдиного пан'європейського енергетичного ринку, що базується на правилах та принципах внутрішнього енергоринку ЄС.