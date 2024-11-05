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Німеччина надає Україні 200 млн євро екстреної зимової допомоги
23:03 04.11.2024 |
Німеччина надасть Україні 200 мільйонів євро гуманітарної допомоги перед зимовим сезоном. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві.
"Ми збільшуємо обсяг нашої гуманітарної підтримки на додаткові 200 мільйонів євро для надання екстреної допомоги в зимовий період. Це дозволить забезпечити домівки теплом, навіть якщо вони не підключені до централізованого опалення. Крім того, будуть надані генератори для підтримки теплопостачання взимку", - зазначила Бербок.
Вона наголосила, що Німеччина бере участь у представленні пакета допомоги у 37 млрд євро і є найбільшим донором України.
Також німецька дипломатка підкреслила важливість посилення протиповітряної оборони України й підтвердила, що Німеччина працюватиме у складі міжнародної коаліції для зміцнення української ППО.
Бербок додала, що обговорила з Сибігою співпрацю у сфері виробництва дронів.
"Якщо Німеччина може допомогти з дронами, це буде найкращий захист для нас самих", - підсумувала вона.
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