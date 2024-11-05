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АНАЛІТИКА

Україна скоротила імпорт електроенергії до шестимісячного мінімуму

Україна скоротила імпорт електроенергії до шестимісячного мінімуму
 

Україна у жовтні імпортувала 181 000 МВт-год електроенергії, і це найменший обсяг із березня поточного року (168 000 МВт-год).

Про це повідомляє ExPro.

У жовтні імпорт електроенергії скоротився на 58% порівняно з вереснем.

Найбільше електроенергії у жовтні було поставлено з Угорщини - 32,8% загального обсягу. На другому місці Словаччина - 25,4%, на третьому - Румунія - 24,8%.

Загалом обсяг імпорту електроенергії скоротився за усіма напрямами - найбільше з Польщі на 77%.

Порівняно з жовтнем 2023 року, імпорт електроенергії в Україну зріс у 9,5 раза.
За матеріалами: Економічна правда
 

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